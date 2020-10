Covid-19. Portugal a 18 doentes de atingir pico de internados nos cuidados intensivos

Com o número de doentes nos cuidados intensivos a aumentar desde o dia 10 de outubro – apenas a 23 de outubro se verificou uma redução de dois internados em 24 horas –, Portugal está a 18 doentes de atingir o pico de internamentos nestas unidades. Este pico foi registado no dia 7 de abril, quando estavam 271 pessoas em unidades de cuidados intensivos (UCI).





Esta terça-feira estão mais 75 pessoas internadas no País, das quais 13 em UCI.Na segunda-feira, em conferência de imprensa, a ministra da Saúde afirmou que os internamentos por Covid-19 nos hospitais, em enfermaria e em UCI deverão ultrapassar os três mil na próxima semana. As projeções são do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), que estima que a partir de 4 de novembro estejam internados em enfermaria 2.634 doente e 444 em UCI. À data de hoje encontram-se nestas unidades 253 pessoas.

Marta Temido justificou este aumento com o crescimento do número de novos casos registado nas últimas semanas, que incidiu particularmente sobre as pessoas com idades entre os 20 e os 39 anos e com mais de 85 anos. Os efeitos desta incidência nos mais velhos já se começaram a fazer sentir nos hospitais, tendo-se registado nos últimos dias um aumento contínuo no número de internamentos, e a expectativa é para que a tendência se mantenha.

"Dada a fragilidade dos indivíduos deste grupo etário, considera-se que esta situação pode levar a um aumento das hospitalizações e mesmo dos óbitos nas próximas semanas", reconheceu a ministra.

Portugal contabiliza esta terça-feira mais 28 mortos relacionados com a Covid-19 e 3.299 novos casos confirmados.



Com Lusa.