Casos disparam e hospitais ameaçam entrar em rutura. À medida que a segunda vaga da pandemia se agrava – prevendo-se um pico em Portugal em novembro –, o Centro Europeu para Prevenção e Controlo das Doenças alerta que "muito deve ser feito" no nosso País para controlar a Covid-19.





e da Transição Digital; e da Presidência – ouvem médicos especialistas e parceiros sociais.



Como chegámos até aqui? A SÁBADO enumera cinco problemas que pedem respostas urgentes. Caso contrário, Portugal poderá quase triplicar o número de doentes em unidades de cuidados intensivos para 634 pacientes e 334 mil infetados até 25 de novembro, apontam modelos matemáticos.



1- Perto dos quatro mil casos diários e famosos atingidos

O mundo dos famosos não está imune à curva de contágios. A apresentadora da RTP Sónia Araújo está em casa, apesar de assintomática. E com ela foram 30 elementos da equipa técnica Praça da Alegria, segundo a edição do Correio da Manhã de dia 27. O colega Jorge Gabriel já vai no segundo confinamento. A atriz Angie Costa da novela Bem me Quer (TVI) está infetada; o mesmo aconteceu a São José Correia, levando à suspensão das gravações daquele formato. O humorista Ricardo Araújo aguarda teste em quarentena profilática. A estrela da TVI Cristina Ferreira isolou-se durante 14 dias, após ter contactado com Bárbara Bandeira no programa Dia de Cristina.



Foi numa sexta-feira negra, 23 de outubro, que Portugal atingiu um pico de evolução de novos casos diários: 3.669. Os dados mais recentes, à data de hoje (quarta-feira, dia 28) apontavam para um novo recorde de 3.960 novos confirmados. Também foi registado um aumento de casos ativos (mais 2.279 em relação à véspera), num total de 51.996.

Sendo o Norte e Lisboa e Vale do Tejo as regiões mais afetadas. Açores mantém-se no final do ranking com 353 casos. A manter-se o ritmo, os peritos temem que já na próxima semana os novos contágios no Norte cheguem à fasquia dos sete mil.



No início desta semana, a

128.392.

o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales esclarece que

"a taxa de letalidade global é de 1,9% e a taxa de letalidade acima dos 70 anos é de 10,8%."

Antevendo o pior, o primeiro-ministro António Costa convocou para o próximo sábado (dia 31) o Conselho de Ministros extraordinário para definir novas medidas com efeitos imediatos. Entretanto, esta quinta-feira (dia 29) participa no Conselho Europeu extraordinário, através de videoconferência, para coordenarem respostas. No dia seguinte, 30, recebe na residência oficial os partidos. Em simultâneo, vários ministros – da Saúde; do Estado, da EconomiaDiretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, explicou que Portugal apresenta uma taxa de notificação acumulada a 14 dias "superior ou igual a 240 casos por 100.000 habitantes." O total de infetados desde começo da pandemia até à data é deE a tendência é para aumentar.No último balanço, dia 28, registavam-se mais 24 mortes. No total, atingem 2.395 desde o início da pandemia. Em termos percentuais,



3- Tentativas de contenção

Além do novo máximo de casos, o dia de hoje ficou assinalado pelo começo da obrigatoriedade de uso de máscaras na rua. A multa prevista para os infratores vai até aos 500 euros. Medida esta que se prolonga por 70 dias, de modo a inverter o sentido da curva de infeções, quando não for possível manter o distanciamento social de dois metros na via pública.



Vêm aí testes rápidos, mais de um milhão. O anúncio foi feito por António Lacerda Sales na última conferência de imprensa da Direcção-Geral da Saúde (DGS), desta quarta-feira (dia 28). O Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge avaliará a eficácia dos testes e a Cruz Vermelha fará a testagem.



No quinto concelho com mais contágios, Matosinhos, apertam-se medidas que passam pelo encerramento de lojas e prestação de serviços às 21h; assim como o fecho de restaurantes às 22h e a permanência nestes até às 23h. As visitas de lares ficam suspensas e os alunos passam a ter aulas à distância. Em Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira já entrou em vigor o dever de permanência em casa desde 23 de outubro. Em simultâneo, os autarcas do distrito do Porto pedem recolher obrigatório depois do País passar a estado de emergência. Preferencialmente, sem confinamento que iria agravar o estado da economia.



Para já, impede-se a circulação entre concelhos durante o próximo fim de semana e no Dia de Finados (2 de novembro, decretado pelo Governo de luto nacional pelas vítimas mortais de Covid-19). A proibição começa a 30 de outubro até 3 de novembro. Mas há exceções para trabalhadores, desde que circulem com uma declaração da entidade patronal que estão no desempenho de funções.



4- Internamentos a atingir limite da capacidade

No pior cenário, a 4 de novembro serão internados 444 pacientes nas unidades de cuidados intensivos (UCI). A ministra da Saúde, Marta Temido, admite que a situação "é complexa". Até à data, registam-se 1.794 doentes na UCI. Uma subida abrupta, tendo em conta que, por exemplo, dia 28 do mês anterior havia 98 internados.



A pressão sob o Serviço Nacional de Saúde (SNS) é evidente, a ponto de começarem a ser transferidos doentes pela pandemia para o privado. Exemplo no Norte: o Hospital Escola da Universidade Fernando Pessoa, em Gondomar, já tem dez internados nestas circunstâncias segundo o Público. Em contraponto, o estabelecimento público de Penafiel está à beira da rutura. Servindo 12 concelhos, o mesmo jornal indicou que só nas urgências do hospital foram atendidas, diariamente, cerca de 800 pessoas na semana passada.



5 - Agravamento na Europa

Tem sido o continente mais atingido pelo coronavírus. Para atenuar a propagação, a Comissão Europeia lançou hoje medidas adicionais para "salvar vidas e reforçar a resiliência do mercado interno", lê-se em comunicado. Em termos concretos, passam pelo aumento do acesso a testes rápidos e por campanhas de vacinação.



A presidente da Comisão, Ursula Von Der Leyen alertou para a gravidade da situação: "Apelo aos Estados-Membros para que trabalhem em estreita colaboração. Medidas corajosas tomadas agora ajudarão a salvar vidas e a proteger os meios de subsistência. Nenhum Estado-Membro poderá sair desta pandemia de forma segura até que todos o façam."



Confinamento parcial é a resposta da Alemanha, em vigor a partir de 2 de novembro até ao final do mesmo mês. Os sectores da cultura, lazer, restauração e bebidas encerram. Os ajuntamentos permitidos não podem exceder dez pessoas. Os números são particularmente negros para o Reino Unido, que a 27 de outubro (terça-feira) atingiu o recorde desde o fim de maio de 310 óbitos diários. Itália atinge outro máximo, no dia seguinte, de 24.991 novos casos. Isto após os confrontos com a polícia em Milão, Turim, e Roma, de milhares de pessoas contra o encerramento de espaços de lazer às 18h. Os manifestantes milaneses, por exemplo, lançaram cocktails Molotov aos agentes, que responderam com gás lacrimogéneo.



Os protestos pelos mesmos motivos decorreram também em Barcelona, no início desta semana. Quanto à capital de Espanha, recorre aos drones e 300 agentes para fazer policiamento nos cemitérios. Os aparelhos vão sobrevoar os dois maiores de Madrid no Dia de Defuntos. A capacidade para visitantes será reduzida a metade. Quase 20.000 casos de infeção foram detetados no país vizinho nesta quarta-feira.