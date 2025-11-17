Carloto Cotta absolvido de nove crimes incluindo violação e sequestro

Nenhum dos crimes que constavam na acusação foi provado durante o julgamento que começou no início de outubro.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail

O ator Carloto Cotta foi esta segunda-feira absolvido pelo Tribunal de Sintra dos nove crimes de que estava acusado pelo Ministério Público, que incluíam violação e sequestro, avançou à Lusa a defesa do ator.



Carloto Cotta, ator do filme "Diamantino", absolvido de crimes em Lisboa Liliana Pereira

Para o tribunal, nenhum dos crimes que constavam na acusação foi provado durante o julgamento que começou no início de outubro deste ano, considerando ainda que as declarações da mulher que avançou com a queixa contra o ator foram mudando ao longo do tempo.

A acusação foi deduzida no final de janeiro deste ano, tendo o Ministério Público acusado o ator Carloto Cotta de nove crimes: um de importunação sexual, um de coação sexual, um de violação, um de sequestro na forma agravada, dois crimes de ameaça agravada, um de coação agravada, um de ofensa à integridade física simples e um de injúria.

De acordo com a acusação, avançada pelo Expresso e consultada posteriormente pela Lusa, o caso aconteceu em 2023 e envolveu uma mulher que o ator conhecera meses antes.

Para o Ministério Público, Carloto Cotta manteve a mulher fechada em casa durante várias horas, privando-a de "liberdade ambulatória e de decisão", constrangeu-a "por meio de força física" a um ato sexual não consentido e contra a sua vontade e "agiu ainda com os propósitos, concretizados, de molestar o corpo e a saúde" da vítima.

Nas sete páginas da acusação, a procuradora responsável pelo processo descreveu que, ao tentar fugir da residência de Carloto Cotta a mulher terá saltado de uma janela para a via pública em busca de ajuda junto de pessoas que se encontravam nas imediações, tendo sofrido "um hematoma na cabeça, equimoses e arranhões no antebraço direito".

O julgamento decorreu à porta fechada e, na sessão dedicada às alegações finais, o Ministério Público acabou por pedir a absolvição do ator.

Carloto Cotta nasceu em França em 1984, estudou na Escola Profissional de Teatro de Cascais e trabalhou sobretudo em cinema e televisão. No cinema, protagonizou filmes como "Arena" (2009), de João Salaviza, "Diamantino" (2018), de Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt, e "Banzo" (2024), de Margarida Cardoso.

Entrou ainda em filmes de Miguel Gomes, Margarida Gil e Diogo Costa Amarante, nas telenovelas "Santa Bárbara", "A impostora" e "Laços de Sangue", e nas séries "O Americano" e "Casa Abrigo", esta última em exibição na RTP.