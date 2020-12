Inspetores do SEF continuaram a usar telemóvel em domiciliária

Os três inspectores do SEF que estão acusados de homicídio qualificado de Ihor Homenyuk estão em prisão domiciliária e até abril mantiveram os seus telemóveis durante várias semanas depois de terem recebido as medidas de coação. A PJ terá permitido que continuassem com os telemóveis para intercetar conversas dos inspetores entre si ou com outros colegas, avança o jornal Público