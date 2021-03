Inquisição acabou há 200 anos. Hoje é o Dia Nacional da Memória das Vítimas da Inquisição

Cumprem-se quatrocentos e oitenta e cinco anos do estabelecimento da Inquisição em Portugal e dois séculos da sua extinção. Desde 2020, 31 de março é o Dia Nacional da Memória das Vítimas da Inquisição e o responsável é Jorge Martins, Doutor em História Contemporânea e autor de uma vastíssima obra de estudos judaicos e Inquisição.



Sob o céu da memória, Jorge Martins, em 2018, criou uma petição e entregou-a à Assembleia da República. A fazer justiça à honra e à preservação daquilo que não se esquece e apaga - centenas de milhares de portugueses que sofreram nos galhos da Inquisição – dois pontos de ordem: que fosse concebido um memorial aos mártires da Inquisição frente ao Teatro Dona Maria II, onde funcionou, na capital, o tribunal do Santo Ofício, outrora palácio dos Estaus, edifício devastado por um fogo no século XIX. E a criação do Dia da Memória das Vítimas da Inquisição. A Assembleia da República decidiu não incluir nenhum memorial físico. Para assinalar o ducentésimo aniversário do fim da Inquisição, o historiador, oferece um trabalho científico "Memorial Virtual às Vítimas da Inquisição".



O Santo Ofício viera do inferno para "prender e castigar os judeus que tinham sido batizados contra a sua vontade em 1497, embora acabasse por perseguir outras vítimas". Jorge Martins refere-se a muçulmanos, protestantes, ateus, homossexuais, feiticeiras e bígamos. Durante o período de permanência deste sistema religioso que fabricou mortes nas fogueira, persecuções e torturas executadas em nome da defesa da crença, diversos juízos da Inquisição portuguesa admitiram aproximadamente 45.000 processos, que culminaram em autos de fé de ritual macabro: os castigados ardiam em praça pública, com enormes cortejos e um mar de espetadores ávidos.