O livro de enterramentos de Vilar Formoso

A certidão de óbito de Ida Becker

Perl Trommer Greif é a primeira à direita na segunda linha

A certidão de óbito de Perl Greif

Ao fundo, do lado esquerdo, no cemitério de Vilar Formoso, está a última morada de Ida Becker e de Perl Greif (na imagem acima). O comerciante Manuel Andrade indicou, mais do que uma vez, à sua filha, a professora Raquel Andrade, como é que se chegava ao local de sepultamento das duas refugiadas do nazismo.Assim que o Covid-19 alivie as regras, haverá o descerramento de um memorial a ser colocado no interior do campo santo, da autoria de Luísa Pacheco Marques, a arquiteta do Polo Museológico, Vilar Formoso Fronteira da Paz – Memorial aos Refugiados e ao Cônsul Aristides de Sousa Mendes. A ideia de lhes render homenagem nos oitenta anos que passam do Holocausto, e que contou com aval da presidência camarária de Almeida, partiu, quase em simultâneo, da professora de História Isabel Magalhães e de Margarida Ramalho, historiadora e responsável científica do referido museu. O memorial será uma obra de pedra de granito e ganhará a forma de tronco de pirâmide quadrangular.No livro de registos de enterramentos da junta de freguesia de Vilar Formoso, doado ao museu por Manuel Andrade em honra dos seus avós maternos, comprova-se que Ida Becker, filha de Samuel Isaak e de H. Isaack, nascida no município Alemão de Grumbach, em 1875, morreu em 20 de outubro de 1940, e ficou sepultada no coval número 96. Conforme a certidão de óbito, miocardite aguda é a doença que fulmina uma mulher de 65 anos. Viúva de Nathan Becker, sem filhos, ter-se-á sentido indisposta na casa do farmacêutico Canaveira, bem perto do largo da estação ferroviária, onde trabalhava Maria dos Prazeres.A sobrinha, Maria de Jesus Garcês, sempre ouviu dizer da boca da tia que a razão de Ida ter caído se deveu à frase que o cunhado Siegfred Salomon, casado com a irmã de Ida, Hedwig Isaak Salomon, lhe dissera em francês. A esperança que pressupunha "Demain on part pour Lisbonne", dita com um papel branco na mão, quiçá uma autorização de entrada na capital lisboeta e, por conseguinte, a janela para viajar em direção ao Novo Mundo, não coube no coração gasto do medo causado pelo mal hitleriano. Não partiu para Lisboa no dia seguinte. A inflamação do miocárdio é-lhe fatal.Os seus familiares deixam Portugal em 1941. Em 12 de março, no navio Carvalho Araújo que aporta em Nova Iorque, entre os mais de 700 passageiros, encontramos Siegfried, Hedwig e o filho, Kurt, e outras duas irmãs de Ida: Pauline Anne e Nathalie. Edificariam vida no estado norte americano de Illinois.Ida Becker saíra da Alemanha nazi para se fixar temporariamente no Luxemburgo. Ocupado desde 10 de maio de 1940, com as leis antissemitas de Nuremberga implementadas, a comunidade judaica de três mil membros inspirara as autoridades nazis a tentar fabricar, ali, o primeiro país sem judeus. A historiadora e Prémio Pessoa em 2007, Irene Pimentel, coautora com Margarida Ramalho do livro "Comboio do Luxemburgo", editado pela Esfera dos Livros, em 2016, desenha a contextualização histórica: "Entre 1938 a 1941, a política nazi era de expulsão dos judeus, removê-los dos territórios ocupados, depois de os ter retirado do espaço público. Ao perceberem-no, os outros países fecharam as suas fronteiras, como Portugal. Nesse contexto, os próprios nazis organizaram transportes de judeus do Luxemburgo rumo aos Estados Unidos".Tornam possível a operação de salvamento o grão rabino do Luxemburgo, Robert Serebrenik, que esteve no escritório de Adolfo Adolf Eichmann, em Berlim, para mediar o salvamento de correligionários, Albert Nussbaum, responsável da Comlux em Lisboa, (organização de apoio aos refugiados luxemburgueses), com a ajuda do cônsul americano no Luxemburgo ocupado George Platt Waller e do oficial alemão Franz von Hoiningen-Huene - o garante da emissão de livre trânsito.É nesta circunstância que entram, em Vilar Formoso, alguns comboios. Começa com um, em agosto de 1940, o segundo, já encontrou algumas dificuldades na aproximação a Portugal, mas após negociações recebeu aval, Ida Becker veio no quarto transporte, e o quinto, que saíra a 7 de novembro do Luxemburgo e atingira o território nacional a 11 de novembro, ficou parado na fronteira de Vilar Formoso. Os passageiros, todos judeus, não tinham conseguido vistos para os EUA e, muitos deles, compraram, em Antuérpia, a peso de ouro, vistos para Cuba, "Considerados, mais tarde, presumivelmente inválidos pelas autoridades consulares cubanas em Lisboa", assevera Margarida Ramalho.Houve outros porquês: "O facto de o comboio, ao contrário dos anteriores, vir escoltado de elementos uniformizados das SS. Inclusive, houve tiros entre as autoridades portuguesas e as nazis. E, também, pela esmagadora maioria dos judeus que iam no comboio ser apátrida, somente vinte e nove tinham nacionalidade Luxemburguesa".Ao contrário do que acontecera anteriormente, os agentes da Gestapo não permaneceram em Espanha, acompanharam o grupo e recusaram-se a entregar as armas. Foram presos. Outros soldados nazis que cruzaram a fronteira, também. Enquanto se procurava um desfecho para os refugiados, a reação das autoridades fronteiriças portuguesas impõe-se: ninguém sairia do comboio.Durante dez dias inteiros, os 290 passageiros, sem qualquer condição, aprisionados, receberam da população local, café quente, pão seco e sopa. A proibição só será interrompida para acudir a uma mulher: Perl Greif. Um grave mal-estar cardíaco matou-a. Este infortúnio é mencionado no relatório que Albert Nussbaun levou a Salazar, através do presidente da Comunidade Israelita de Lisboa, Moses Amzalak: "Domingo 17 de novembro – uma mulher não resistiu e sucumbe". Por motivo que desconhecemos, o óbito, conforme a certidão, vem registado no dia seguinte, 18 de novembro pelas 4 da tarde. Acompanhada pelo marido, Hersch, Perl Greif deu o derradeiro suspiro na pensão alcunhada "Tristas", ou, então, numa habitação vizinha do largo da estação.Perl Trommer Greif viera ao mundo na cidade de Czernowitz, que à época pertencia ao império Áustro–Húngaro (atual Ucrânia), em 10 de julho de 1882. O casal Greif não concebera descendência, emigrara para Viena, em 1898. "Instalaram-se na nova casa comprada, quando o meu avô, Marcel Trommer, estudava medicina, e ficou a morar em casa deles. Hersch Greif comercializava equipamentos para cafeterias e também geria mesas de bilhar e de cartas para clubes", detalha a sobrinha neta de Perl, Anat Pnina Reiss.O seu segundo nome não é um mero acaso: "Foi em memória da sua irmã Perl que a minha mãe me chamou de Pnina (o equivalente de Perl em hebraico)". É a primeiríssima vez que a própria, irmãs e primos tomaram conhecimento do que aconteceu aos tios-avôs: "A minha mãe e família, como a maioria desta geração, não falavam ou pouco contavam sobre a guerra. O assunto era muito doloroso". Cinco meses decorridos da Anschluss, em agosto de 1938, sobra a Perl e ao esposo o Luxemburgo. Os ingleses negaram-lhes admissão na Palestina por considerarem que ambos possuíam idade a mais. Nesse ano admitem a matriarca, viúva, com 73 anos, e os irmãos Marcel e Julius.Os seus pais, Akiva Trommer e Haya Klara Trommer, geraram nove filhos, Perl, a terceira. Três irmãos morreram na guerra: Adolfo, advogado e considerado o génio da família, recusou-se a aceitar o cargo de reitor de uma universidade, por lhe ter sido imposto a conversão ao cristianismo. Na I Guerra Mundial, voluntariou-se no exército austríaco, e caiu, em batalha, três dias depois. Em 1942, junho, Richard, deportado para o gueto de Zbica, na Polónia, é assassinado no campo de aniquilamento de Sobibor. Em outubro, zyklon b – a pesticida à base de ácido cianídrico e nitrogênio - mata Benno na câmara de gás de Auschwitz-Birkenau.A partir de Junho de 1941, a política anti-semita nazi mudara, passa da irradiação dos judeus, ao encarceramento em guetos, antes da deportação para os campos de concentração e de morticínio para serem aniquilados em massa. A Solução Final consistiu no extremo de uma década de graves medidas discriminatórias.Perl Trommer fugia do antissemitismo que, criaria, adiante, comboios cuja paragem final consistia na prática do genocídio. E a sua vida acabou num comboio em Vilar Formoso.No livro de registo de enterramentos, no coval número 98, consta o seu nome e filiação. É provável que Hersch tenha assistido ao funeral realizado pelo padre António Monteiro. Nesse dia, acreditou-se que o comboio partiria rumo ao Luso, para um asilo temporário.Joel Sequerra, emissário português da American Jewish Joint Distribuition Committee, estava pronto para iniciar a operação de resgate, contudo a ordem governamental cumpria-se. Recambiados para França, os refugiados continuaram confinados ao comboio até serem colocados em Mousserroles, nas imediações de Baiona, num antigo campo de internamento.Libertados alguns meses depois, uns conseguiram fugir, outros arranjar vistos e escapar. Daqueles que ficaram na França fantoche de Vichy, poucos sobreviveram ao Holocausto. Nos fornos crematórios de Auschwitz entraram cinquenta. A 40 quilómetros de Telavive, no moshav Havatzelet HaSharon, Akiva Trommer, o único sobrinho de Perl, de 91 anos e lucidez irrepreensível, interrompe o silencio de séculos para dizer que Hersch sobreviveu à guerra e que foi mimado, e por muito, por esses tios.