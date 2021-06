“Os inquisidores narravam os gritos de dor dos prisioneiros”

Denunciados por amigos ou familiares, os judeus que recusavam converter-se ao catolicismo acabavam por ter apenas duas opções: morrer na fogueira (a punição para quem, depois de submetido a penas de prisão e torturas variadas insistia em manter-se fiel ao judaísmo), ou fugir de Portugal e Espanha. Foi assim que se formou, na Holanda do século XVII, uma colónia portuguesa de judeus. Foi também assim que muitos outros cruzaram o Atlântico e chegaram ao Brasil à procura de uma vida melhor.



Entre os milhares de judeus que fugiram da Península Ibérica entre os séculos XVI e XVII, também houve quem tenha ajudado a construir a cidade mais famosa do mundo, Nova Iorque. O jornalista Lira Neto foi atrás da vida destes judeus - chegou a pesquisar na Torre do Tombo, em Lisboa, "na tentativa de identificar as primeiras personagens" - e o resultado é o livro que acaba de ser publicado em Portugal.