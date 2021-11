Iniciativa Liberal: Governo sem 'intenção de voltar a confinar as atividades económicas'

O Governo não tem "intenção de voltar a confinar as atividades económicas e proceder a restrições idênticas às que já tivemos no passado", revelou o líder da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, à saída de uma audição com António Costa antes do Conselho de Ministros desta quinta-feira. Na reunião dos ministros, serão decididas medidas de resposta à pandemia de covid-19.