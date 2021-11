Maria de Belém e Adalberto Campos Fernandes: 'As pessoas não se tratam com discussões ideológicas'

A conversa começou, ainda com o gravador desligado, num tom descontraído. Com futebol – não podia deixar de ser, sendo a redação da SÁBADO ao lado do Estádio da Luz e Adalberto Campos Fernandes um assumido benfiquista. "Tive uma boa notícia ontem, parece que o Jorge Jesus vai para o Brasil, foi das melhores coisas que ouvi nos últimos tempos", diz o antigo ministro da Saúde, para Maria de Belém, sua interlocutora, que também esteve no cargo.



Mas, assim que a entrevista começou, mudou de tom. Os dois antigos ministros não pouparam críticas: à atuação na pandemia, que não "separou as águas" entre política e ciência; à falta de coragem política do Governo e ao "preço de entendimentos políticos", ao novo estatuto do Serviço Nacional de Saúde, "sem pés nem cabeça". No fim, deixaram um aviso: "As pessoas ouvem os extremos porque estão cansadas de um certo ‘acomodismo’ dos partidos centrais", diz Campos Fernandes.