As turistas britânicas infiltradas na sede de campanha do PS

Enquanto todos estão à espera do discurso do primeiro-ministro, Shirley e Rena entram na sala do Altis Grand Hotel onde os socialistas estão. É a última noite das londrinas em Portugal - e querem-na passar "a ver o primeiro-ministro",





"Quando voltámos do jantar, vimos imensas câmeras e pensámos 'o que é isto?!' Toda gente aqui estava com os seus fatos, tão sérios. Ficámos curiosas. Não acreditámos quando nos contaram que o primeiro-ministro ia discursar. É aqui que vamos ficar o resto da noite, decidimos agora!", explicaram as turistas à

Mal chegaram à sede socialista, os socialistas meteram conversa com as jovens. "Um professor e um membro do PS veio falar connosco. Dizem que os socialistas sabem festejar. Talvez depois disto me torne socialista", dizem em tom de brincadeira.



As duas vão ficar à frente do palanque, para ver António Costa bem de perto. "Nem sabemos se podemos estar aqui. Mas vamos imitar toda a gente. Vamos berrar que nem doidas e aplaudir quando ele chegar!"