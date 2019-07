Um vídeo íntimo gravado pelo presidente do Instituto de Emergência Médica (INEM) há cerca de 15 anos motivou uma acusação contra o presidente da APROSOC (Associação de Proteção e Socorro). João Paulo Saraiva vai ser julgado por devassa da vida privada."Em data não concretamente apurada, mas situada entre 2004 e 2005, no quarto de dormir do casal na residência da família, em Paços de Ferreira, o ofendido Luís Meira, com o consentimento da ofendida [a mulher], com recurso à câmara de um telemóvel, filmou a prática do ato sexual mantido entre ambos", revela a acusação agora deduzida pelo Ministério Público.