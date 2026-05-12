Sábado – Pense por si

Escolha a Sábado como "Fonte Preferida"

Veja as nossas notícias com prioridade, sempre que pesquisar no Google.

Adicionar fonte

Portugal

Indiscretos: O JNcQUOI não larga Joana Baptista e os insultos de Valter Hugo Mãe a Saramago e J. K. Rowling

SÁBADO
SÁBADO 12 de maio de 2026 às 23:00

E ainda a graça de Maria da Graça e as avenças de Isabel Santiago

A foto da esquerda foi publicada no X por João Ferreira, vereador da CDU na câmara de Lisboa, que se indignou ao ver trabalhadores da câmara a imortalizarem o nome de um restaurante de luxo na Avenida da Liberdade. “Há buracos por essa cidade fora? Pois que haja. Mas a partir de hoje há um ‘je ne sais quoi’ na calçada…” Mal sabe João Ferreira que a vereadora que tutela estas coisas é Joana Baptista, a tal dos almoços em Oeiras com Isaltino Morais, já acusados pelo MP. Mais: vários almoços de Joana Baptista faturados à câmara de Oeiras foram precisamente em Lisboa... no JNcQUOI. Coincidências.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Artigos Relacionados
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Indiscretos: O JNcQUOI não larga Joana Baptista e os insultos de Valter Hugo Mãe a Saramago e J. K. Rowling