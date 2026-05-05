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Indiscretos: o Chega pró-LGBT e o concerto de 10.000 euros de Agir e Paulo de Carvalho

SÁBADO
SÁBADO 05 de maio de 2026 às 23:00

E ainda a petição contra a rotunda de Otelo em Oeiras, o recrutamento de Alexandra Leitão em Bruxelas e os elogios de Galamba

Os deputados do Chega fizeram campanha, pré-25 de Abril, pelo “cravo negro”. Pedro Santos Frazão escreveu que “usar um cravo negro a 25 de Abril é um sinal de luto por aquilo em que o País se está a transformar”. Rita Matias escreveu que “estes cravos pretos foram feitos por uma senhora emigrante em França”. Mas enfim, é como aquelas propostas do Chega que embatem na realidade: no dia, o Chega andou de cravos verdes - tinham preto, sim senhor, mas o verde era o mais visível. Ficaram para a história os cravos verdes do Chega.

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