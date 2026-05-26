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Portugal

28 de maio de 1926: O dia zero da ditadura que durou meio século

António Luís Marinho 23:00

Há 100 anos, um golpe de Estado que, aparentemente, podia ter sido mais um na conturbada I República, acabou por originar quase cinco décadas e Estado Novo, e um ditador, Oliveira Salazar, que moldaria o país à sua imagem, sob o lema Deus, Pátria e Família.

As notícias sobre um movimento militar em preparação corriam céleres. No dia 3 de maio de 1926, o diário A Capital fala de uma “conspiração fascista” que se anunciava “para breve, realizada por oficiais que apoiaram as ditaduras de Pimenta de Castro e Sidónio Pais e tomaram parte na revolta de 18 de maio de 1925”.

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