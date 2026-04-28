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Indiscretos: Costa e Laplaine, amizade e sociedade

SÁBADO
SÁBADO 28 de abril de 2026 às 23:00

E ainda o entusiasmo de Marcelo num concerto e a discreta visita de um ex-presidente africano à Madeira

A amizade em política transcende gerações. António Costa, amigo de Alberto Laplaine Guimarães desde os tempos da faculdade, fê-lo secretário-geral da câmara de Lisboa em 2011 – este mesmo, detido na operação Lúmen e destituído de funções na autarquia pelo Tribunal de Instrução do Porto.

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Tópicos Francisco Festa de aniversário Corrupção Aniversário António Costa Jacob Zuma Lisboa África do Sul Conselho de Estado Porto Funchal
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