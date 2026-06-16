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DESPESAS. OS CONTRATOS ESTRANHOS DO PODER PÚBLICO

Meio milhão de euros para uma feira medieval?

Francisco Máximo Gaié 23:00
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Sim, e só para uma edição, pagos pela câmara de Pinhel, incluindo €75 mil só para criar a "narrativa" do evento. Como o poder local e o Estado Central gastam milhões todos os anos em adjudicações bizarras.

As feiras medievais espalharam-se pelo País nos últimos anos e Pinhel (no distrito da Guarda) é apenas uma das localidades onde decorrem – no caso, vai já na nona edição, que aconteceu durante três dias no início deste mês de junho. A primeira edição, em 2015, tinha custado apenas €74.900, a ver pelo portal Base dos contratos públicos, onde consta apenas uma adjudicação para a organização. Em 2017, o preço passou para o dobro (cerca de 150 mil euros, em duas adjudicações), até que em 2025 se deu a explosão: €474.184, quase meio milhão de euros. Este valor foi na altura adjudicado apenas a uma empresa, a Hélio Coelho – Organização de Eventos.

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