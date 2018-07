Incêndios: Protecção Civil estende alerta especial a seis distritos

Os seis distritos vão passar, a partir das 00h00 desta quarta-feira, para o alerta amarelo da Protecção Civil, o segundo mais grava numa escala de quatro.

A Protecção Civil vai estender, a partir das 00h00 de quarta-feira, o estado de alerta especial relativo aos meios de combate a incêndio aos distritos do Porto, Leiria, Aveiro, Braga, Viana do Castelo e Coimbra.



O anúncio foi feito pela segunda comandante operacional nacional, Patrícia Gaspar, em declarações aos jornalistas na sede da Autoridade Nacional da Protecção Civil, em Carnaxide, Oeiras, esta terça-feira.



Os seis distritos vão passar, a partir das 00h00, para o alerta amarelo da Protecção Civil, o segundo mais grava numa escala de quatro.



O estado de alerta especial do Sistema Integrado de Operações de Protecção e Socorro, que define a "prontidão e mobilização das estruturas, forças e unidades de protecção e socorro em conformidade com os riscos associados", já vigorava nos distritos do interior do país, que passam, a partir das 00h00 de quarta-feira, para alerta laranja, o terceiro mais grave.



A Protecção Civil justifica os procedimentos com o agravamento do risco de incêndios florestais devido à previsão do aumento da temperatura e da redução da humidade no ar.



Na quarta-feira, devido ao risco máximo de incêndio apontado para o distrito de Faro, será accionado um meio aéreo de reconhecimento do terreno para o Algarve.



Patrícia Gaspar avisou que "a situação de severidade" se estenderá até à próxima terça-feira, assegurando que "todo o dispositivo está operacional".



A Marinha e o Exército vão reforçar, com mais 19 patrulhas e 76 militares, o apoio à Protecção Civil entre quarta-feira e domingo devido à onda de calor, podendo as acções serem prolongadas caso a meteorologia o justifique.



Este ano, o dispositivo de combate a fogos florestais engloba 56 meios aéreos (incluindo um na Madeira), cerca de 11 mil operacionais e mais de três mil meios terrestres (nomeadamente viaturas), enumerou Patrícia Gaspar.



Os dois aviões que estiveram nos incêndios da Suécia chegam na quinta-feira a Portugal, adiantou.



A segunda comandante operacional nacional da Protecção Civil lembrou que a limpeza das matas e florestas "é um esforço" que tem de ser "continuado" e apelou à população para "ouvir e acatar os conselhos" que forem dados pelas autoridades.