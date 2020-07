Incêndios: PJ detém madeireiro suspeito de fogo florestal em Moimenta da Beira

A Polícia Judiciária anunciou hoje a detenção de um homem suspeito de ter ateado um incêndio em área florestal, em Moimenta da Beira, distrito de Viseu, que colocou em perigo uma vasta mancha florestal, armazéns e habitações.

"O incêndio, ocorrido no dia 13 de julho de 2020, cerca das 00:15, consumiu área de mancha florestal constituída, maioritariamente, por mato e pinheiro bravo", revelou o Departamento de Investigação Criminal de Vila Real da PJ, que conduziu a operação de identificação e detenção do homem, em colaboração com a Guarda Nacional Republicana - NPA de Moimenta da Beira.

O detido, 33 anos, madeireiro, "terá agido num quadro de vingança sobre o proprietário do terreno", avança a PJ.

"O foco de incêndio colocou em perigo uma vasta mancha florestal, bem como de vários armazéns e habitações, de valor consideravelmente elevado, que apenas não foram consumidos pelo incêndio devido à rápida intervenção dos bombeiros", relata a PJ, em comunicado.

O detido vai ser agora presente a interrogatório judicial "para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas".