O incêndio que deflagrou ao início da tarde de hoje na Ribeira das Canas, na serra de Monchique, no Algarve, foi dominado pelas 16:40, disse à agência Lusa fonte da Protecção Civil.



"O incêndio encontra-se dominado, embora persistam alguns pequenos focos de fogo", indicou fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.



As chamas, que consumiram uma vasta área de mato e de canavial, deflagraram cerca das 13:30, na zona da Ribeira das Canas, no concelho de Monchique.



Segundo a mesma fonte, durante as operações de combate ao fogo um militar ficou ferido ligeiramente: "Trata-se de um pequeno corte, sem gravidade".



No combate às chamas continuam mobilizados 157 operacionais, apoiados por 54 veículos e quatro meios aéreos, dois helicópteros e dois aviões.