Incêndios: Fogo em Lagos mobiliza mais de 600 operacionais e oito meios aéreos

Fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve disse à Lusa que o combate ao incêndio no concelho de Lagos estava a evoluir favoravelmente, não existindo já "ameaças sobre qualquer aglomerado populacional".

Mais de 600 operacionais com o apoio de oito meios aéreos combatiam às 08:15 o incêndio no concelho de Lagos, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

De acordo com informação disponível no 'site' da ANEPC, o fogo, que deflagrou no domingo em Aljezur e passou para o concelho de Lagos, estava a ser combatido por 649 operacionais, com o apoio de 220 veículos e oito meios aéreos.

Fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve tinha dito anteriormente à Lusa que o combate ao incêndio no concelho de Lagos estava a evoluir favoravelmente, não existindo já "ameaças sobre qualquer aglomerado populacional".

O incêndio mantinha uma frente ativa no concelho de Lagos, no distrito de Faro, com os operacionais a empenharem meios para tentar aproveitar a melhoria das condições meteorológicas.

Num balanço pelas 23:10 de segunda-feira, uma fonte da proteção civil referiu que o incêndio já provocou 11 feridos ligeiros, oito operacionais e três civis.

No balanço anterior, no 'briefing' realizado pela Proteção Civil durante a manhã, registavam-se nove feridos ligeiros.

A área afetada é composta por mato, mas há também zonas de pinhal, de eucaliptal e sobreiros.

O alerta para o incêndio foi dado pelas 15:20 de domingo, na localidade da Bordeira, concelho de Aljezur, distrito de Faro.

