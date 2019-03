O fogo, que chegou a ser combatido por 436 bombeiros, foi dado como dominado às 23h00 desta terça-feira.

O incêndio que lavrava em Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro, desde as 03h30 e que chegou a ser combatido por 436 bombeiros foi dado como dominado às 23h00, revelou fonte do comando das operações.



"O fogo já está dominado e temos agora 100% do perímetro do incêndio controlado, já em fase de rescaldo", declarou à agência Lusa o 2.º comandante dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Azeméis, Fernando Maciel.



O fogo, que consumiu uma área "ainda por determinar" de terreno florestal distribuído pelas freguesias de Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmaz, agravou-se durante a tarde devido às elevadas temperaturas e aos ventos fortes que se fizeram sentir na região, mas, segundo o coordenador das operações, "nunca representou risco para a população".



No local, pelas 23h30 permaneciam 379 operacionais e 114 meios terrestres que "vão continuar a trabalhar na consolidação do rescaldo, para se manter vigilância sobre a área" e, assim, se evitarem eventuais reacendimentos, segundo Fernando Maciel.