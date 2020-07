Incêndios: Desviados para Paredes aviões que restavam no combate em Valongo

Os dois aviões que restavam no combate ao incêndio que desde as 11:30 lavra na serra de Valongo foram desviados para Paredes, para combater um outro foco, disse à Lusa o comandante da Proteção Civil local, Delfim Cruz.

"O incêndio mantém-se com uma frente ativa, a desenvolver com pouca intensidade e rodeado pelos meios no terreno, o que faz pensar que dentro de uma hora ou duas o fogo possa estar dominado", resumiu o responsável da Proteção Civil de Valongo.

Delfim Cruz informou ainda que os dois aviões no combate às chamas rumaram pelas 18:00 para um outro incêndio, em Paredes, "que está a desenvolver, também, com bastante intensidade e que apanha uma zona de interface urbana e florestal".

"Os meios que temos no terreno conseguiram abrandar o fogo, pelo que podemos prescindir do apoio aéreo", sublinhou o responsável.

No combate às chamas, mantêm-se 134 operacionais, apoiados por 40 viaturas, segundo a página da Autoridade Nacional da Proteção Civil.