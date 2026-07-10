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Adolescente tenta afogar cão: “frieza” e “ausência de remorsos” podem ser reflexo de “negligência familiar”

Marta Rodrigues 07:00
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Foi apresentada queixa-crime contra o menor de 12 anos. Psicólogo diz que via judicial pode evitar a escalada da violência.

Um adolescente de 12 anos tentou afogar o cão da família num lago, em Lisboa, durante 40 minutos, na sexta-feira. Além das tentativas repetidas de forçar o animal para debaixo de água, ainda o puxou pela trela para impedir que saísse do lago. O que leva um adolescente a ter uma atitude violenta contra um animal? O psicólogo Mauro Paulino explica à SÁBADO que a “frieza e baixa empatia” demonstradas devem ser avaliadas perante o contexto familiar.  

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