O incêndio que deflagrou na terça-feira e foi dado como dominado na quarta-feira no concelho de Odemira (Beja) teve hoje uma reativação. Às 14h04, estava a ser combatido por 108 operacionais, 33 viaturas e três meios aéreos.O alerta para o reacendimento do fogo, que deflagrou na terça-feira, por volta das 14:00, e tinha sido dado como dominado na quarta-feira, cerca das 09:00, foi dado às 11:47.A reativação ocorreu na mesma zona, ou seja, na Cova da Zorra, freguesia de São Luís, disse à agência Lusa o comandante distrital de operações de socorro de Beja, Vítor Cabrita."Na zona, há ventos intensos, inconstantes e sempre a mudar de direção e que estão a dificultar as operações de combate às chamas, contudo esperamos vir a dominar o incêndio nas próximas horas", disse o comandante, referindo "não há pontos sensíveis em risco", nomeadamente habitações.O incêndio está a consumir uma zona de pasto, mato, eucaliptos, sobreiros e medronheiros.