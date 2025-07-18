Sábado – Pense por si

Incêndio que reativou em Sabrosa já entrou em fase de rescaldo

Lusa 18 de julho de 2025 às 19:17
Fogo que foi dado como dominado na quinta-feira de manhã, sofreu uma reativação pelas 15h00 desta sexta-feira.

O incêndio que reativou esta sexta-feira, em Sabrosa, Vila Real, entrou em rescaldo às 18h21, segundo fontes da autarquia e da Proteção Civil.

Ricardo Ponte

O incêndio que teve início ao início da tarde de quarta-feira e foi dado como dominado na quinta-feira de manhã, sofreu uma reativação pelas 15h00 de hoje numa zona de declive impulsionado pelo vento.

O fogo entrou em fase de resolução às 18h21 e, segundo fonte da Câmara de Sabrosa, no local permanecem cerca de 132 operacionais e 37 veículos. Os meios aéreos foram desmobilizados.

No terreno vão manter-se equipas para manobras de consolidação e vigilância.

A estrada 323, entre Sabrosa e Souto Maior, já se encontra transitável nos dois sentidos.

O fogo deflagrou pelas 13h30 de quarta-feira, junto à estrada e a uma área de pinhal de Feitais e, depois, desceu para Souto Maior, onde colocou casas em risco, tendo queimado cerca de 600 hectares de mato, pinhal e vinhas inseridas na Região Demarcada do Douro.

Tópicos incêndio sabrosa vila real reativação rescaldo
