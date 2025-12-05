Sábado – Pense por si

Incêndio que deflagrou no Centro Comercial Vasco da Gama já foi extinto

Lusa 05 de dezembro de 2025 às 11:11
Operacionais do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa estão a realizar trabalhos de rescaldo.

 O incêndio que deflagrou esta sexta-feira de manhã numa conduta de extração de fumos na zona da restauração do Centro Comercial Vasco da Gama, em Lisboa, sem causar vítimas, foi extinto às 10:00, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

Novas imagens mostram aparato no centro comercial Vasco da Gama após incêndio em restaurante

Fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa adiantou que desde então os operacionais estão a realizar trabalhos de rescaldo.

O alerta para o fogo, no restaurante Burger King, foi dado às 09:19.

Por causa do incêndio, o piso onde está localizado o restaurante foi evacuado por precaução.

No local estiveram 28 elementos dos bombeiros e nove viaturas.

Incêndios Resposta de emergência Centro Vasco da Gama Lisboa Burger King
