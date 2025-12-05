Incêndio que deflagrou no Centro Comercial Vasco da Gama já foi extinto

Operacionais do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa estão a realizar trabalhos de rescaldo.

05 de dezembro de 2025 às 11:11

O incêndio que deflagrou esta sexta-feira de manhã numa conduta de extração de fumos na zona da restauração do Centro Comercial Vasco da Gama, em Lisboa, sem causar vítimas, foi extinto às 10:00, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

Fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa adiantou que desde então os operacionais estão a realizar trabalhos de rescaldo.

O alerta para o fogo, no restaurante Burger King, foi dado às 09:19.

Por causa do incêndio, o piso onde está localizado o restaurante foi evacuado por precaução.

No local estiveram 28 elementos dos bombeiros e nove viaturas.