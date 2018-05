Incêndio no hotel do FC Porto na noite da conquista do título

Um incêndio deflagrou na casa das máquinas no hotel onde estava a equipa do FC Porto. Não houve feridos no incidente.

Um pequeno incêndio deflagrou hoje na casa das máquinas da unidade hoteleira em Espinho, onde está instalada a equipa do FC Porto, que no sábado celebrou a conquista da I Liga portuguesa de futebol.



De acordo com um elemento da GNR no local, o incêndio começou na casa das máquinas e os funcionários da unidade hoteleira não conseguiram extinguir o fogo, acabando por chamar os bombeiros.



O incêndio aconteceu minutos depois dos festejos da conquista do campeonato português pelo FC Porto, que beneficiou do empate entre o Sporting e o Benfica, na 33.º e penúltima jornada da I Liga.



Mais de três dezenas de bombeiros, acompanhados por 12 viaturas, combateram o incêndio no hotel onde a equipa de futebol do FC Porto estava a estagiar.



Com uma nuvem de fumo a sair da garagem e de um canteiro, a GNR decidiu afastar os milhares de adeptos que festejavam o título junto ao hotel.



Por precaução foi cortada a electricidade na unidade hoteleira e o autocarro dos 'dragões' foi retirado da frente do hotel.