Além dos dois meios aéreos e dos 148 operacionais, estão envolvidas no combate 40 viaturas.



Contactado pela agência Lusa, o Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu disse que há populações nas proximidades do fogo, mas que estas não estão em perigo.



"O combate continua, com vários meios envolvidos", explicou.

Dois meios aéreos e 148 operacionais combatem às 20h30 de hoje um incêndio em Penedono, no distrito de Viseu, revela a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.O incêndio teve início às 17h49, na freguesia de Beselga.