Um incêndio numa zona de mato, no concelho de Paredes, distrito do Porto, está hoje a ser combatido por 210 operacionais, apoiados por 58 veículos e sete meios aéreos, após uma "reativação forte", segundo a Proteção Civil.Às 12:40, o comandante Pedro Araújo, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), disse à agência Lusa que este incêndio é fruto de "uma reativação forte", ocorrida cerca das 05:00 da madrugada, depois do incêndio, que deflagrou pelas 16:53 de sexta-feira, na freguesia de Recarei, ter sido dado como dominado uma hora antes, pelas 04:00 da madrugada.Este operacional da ANEPC acrescentou que o incêndio tem três frentes ativas, consome uma área de mato e que, até ao momento, não houve habitações em risco."A nossa expectativa é a de poder dominar o incêndio nas próximas horas, mas vai depender da capacidade de progressão dos meios no terreno", explicou o comandante Pedro Araújo.