Covid-19: Portugal com mais duas mortes e 313 novos casos de infeção

Portugal regista hoje mais duas mortes e 313 novos casos de infeção por covid-19, em relação a sexta-feira, 241 dos quais na região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim, desde o início da pandemia até hoje registam-se 48.390 casos de infeção confirmados e 1.684 mortes.



As duas vítimas mortais registadas nas últimas 24 horas tinham mais de 80 anos e são ambas da região de Lisboa e Vale do Tejo.



Nas últimas 24 horas, o número de pacientes internados aumentou, passando de 447 para 452. Um aumento de 1,1%. Já os doentes em unidades de cuidados intensivos baixaram de 67 para 65.



Na sexta-feira registaram-se 312 casos e três mortos. Há quatro dias consecutivos que se registam mais de três centenas de casos diariamente.