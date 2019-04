Não há mortos, nem feridos a registar até ao momento, nem risco de explosão, adiantou o CDOS.

O incêndio que deflagrou hoje num pavilhão industrial em Paredes, distrito do Porto, foi dado como dominado pelas 15:53, mas no combate às chamas estão 111 bombeiros, disse fonte oficial.



"Foi dado como dominado pelas 15:53", mas ainda está a ser "combatido por 111 homens" auxiliados por "31 viaturas", disse fonte do Comando Distrital de Operação de Socorros (CDOS) do Porto.



O incêndio deflagrou hoje num pavilhão industrial de estofos localizado na rua de São Pedro, em Lordelo, concelho de Paredes, distrito do Porto, pelas 15:09.



Não há mortos, nem feridos a registar até ao momento, nem risco de explosão, adiantou o CDOS.