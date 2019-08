Um incêndio lavra hoje numa zona de mato, em Perafita, Vila Verde, concelho de Alijó e distrito de Vila Real, mobilizando mais de 100 operacionais, informou a Proteção Civil, apontando a falta de acessos e o vento como obstáculos no combate às chamas.O comandante operacional distrital de Vila Real, Álvaro Ribeiro, disse à Lusa que o incêndio iniciou-se com "uma intensidade muito grande" numa zona de "forte declive", com "acessos inexistentes".O fogo, cujo alerta foi registado às 18:28, consome mato, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.Cerca das 21:00 mantinham-se três frentes ativas, com o vento e a falta de acessos a dificultarem o combate do fogo, segundo Álvaro Ribeiro, que não adiantou mais informações.O incêndio mobilizava, perto da hora referida, 180 operacionais e 54 viaturas. Sete meios aéreos estiveram no combate ao incêndio mas foram desativados com o cair da noite.