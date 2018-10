Um incêndio está a lavrar numa área de mato no Parque Natural da Arrábida, no concelho de Setúbal, disse fonte da Protecção Civil à agência Lusa.Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o alerta foi dado às 13h05, para o fogo que lavra na zona de Picheleiros, na União das Freguesias de Azeitão (São Lourenço e São Simão).Segundo a mesma fonte, cerca das 14h40, estavam envolvidos no combate ao fogo 68 operacionais de várias corporações de bombeiros do distrito de Setúbal, apoiados por 20 veículos, e dois meios aéreos.