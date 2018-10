Às 15h00, nas 45 ocorrências de fogos rurais estavam mobilizados 530 operacionais, 147 meios terrestres e sete meios aéreos.

Um total de 45 ocorrências de incêndios rurais foram notificados na tarde de hoje, estando 21 destes em curso, sete em resolução e 17 já em conclusão, segundo a página oficial na Internet da Autoridade Nacional da Protecção Civil.



Nos 21 incêndios em curso, estão no terreno 292 operacionais, 82 meios terrestres e seis meios aéreos.



Sete incêndios já estão em resolução, estando mobilizados nestas ocorrências 56 operacionais, 14 meios terrestres e um meio aéreo.



Em conclusão estão 17 fogos que estão a ser combatidos por 182 operacionais e 51 meios terrestres.



Um incêndio está a lavrar numa área de mato no Parque Natural da Arrábida, no concelho de Setúbal, disse fonte da Protecção Civil à agência Lusa.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o alerta foi dado às 13h05, para o fogo que lavra na zona de Picheleiros, na União das Freguesias de Azeitão (São Lourenço e São Simão).



Segundo a mesma fonte, cerca das 14h40, estavam envolvidos no combate ao fogo 68 operacionais de várias corporações de bombeiros do distrito de Setúbal, apoiados por 20 veículos, e dois meios aéreos.



A Protecção Civil alertou, na sexta-feira, a população para o perigo de incêndio rural durante o fim de semana, devido à diminuição da humidade relativa e ao aumento da força do vento, recordando a proibição da realização de queimadas ou fogueiras.