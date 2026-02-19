Incêndio deflagra no Clube Naval de Lisboa e motiva evacuação do edifício

Edifício do Clube Naval de Lisboa foi evacuado e não há registo de feridos.

Um incêndio no edifício do Clube Naval de Lisboa, com zona de restauração nas Docas de Belém, na zona ribeirinha da capital, deflagrou esta quinta-feira cerca das 19:00, motivando a evacuação do espaço, informou fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros.



Nuno Alfarrobinha

A mesma fonte indicou pelas 20:00 que o fogo ainda estava ativo e estava a ser combatido por 28 operacionais e 11 viaturas do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

O alerta para o incêndio foi registado pela 19:08 e o edifício do Clube Naval de Lisboa foi evacuado, segundo os bombeiros, referindo que não há registo de feridos, não dispondo de informação sobre quantas pessoas foram retiradas do espaço.

Questionado sobre a zona onde deflagrou o incêndio, fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros não soube adiantar se foi na área da restauração.

Além de espaço de restauração, o Clube Naval de Lisboa dedica-se aos desportos de remo e vela.