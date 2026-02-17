Sábado – Pense por si

17 de fevereiro de 2026 às 18:30

Incêndio atinge histórico Teatro Sannazaro no centro de Nápoles

Várias equipas de bombeiros combateram as chamas que deflagraram, esta terça-feira, no emblemático Teatro Sannazaro inaugurado em 1847. Edifícios próximos foram evacuados por precaução e as autoridades investigam as causas do incêndio.

