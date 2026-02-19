Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Portugal

Câmara do Porto aprova recomendação para munícipes serem informados sobre abates de árvores

Lusa 20:29
Capa da Sábado Edição 17 a 23 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 17 a 23 de fevereiro
As mais lidas

A proposta prevê que seja colocado no local um painel informativo que explique as razões do abate, entre outras informações.

O executivo da Câmara do Porto aprovou esta quinta-feira uma recomendação do PS para que seja colocado um "painel informativo" no local sempre que os serviços municipais decidam abater uma árvore e que essa operação não se revele urgente.

Questões de segurança obrigaram ao abate de árvore de grande porte na Rotunda da Boavista no Porto (2024))
Questões de segurança obrigaram ao abate de árvore de grande porte na Rotunda da Boavista no Porto (2024)) DR

Na recomendação, a que a Lusa teve acesso, os vereadores socialistas pedem que sempre que seja necessário proceder ao abate preventivo de uma árvore, e se essa operação não for imediata, "seja colocado no local um painel informativo sobre as razões de tal opção, contendo designadamente a data da intervenção, justificação da decisão do abate (risco de queda, tipo de doença, afetação de infraestruturas), a descrição do procedimento técnico a adotar".

Os socialistas propuseram ainda que, "sempre que possível", o painel informativo contenha as "medidas compensatórias [ao abate]", nomeadamente uma descrição da espécie escolhida para a reposição e data, e que a informação seja disponibilizada no 'site' da autarquia e remetida por correio eletrónico respetiva junta de freguesia e aos membros do Conselho Municipal de Ambiente.

À margem da reunião de executivo desta quinta-feira, que decorreu à porta fechada, o vereador socialista Jorge Garcia Pereira afirmou que os vereadores foram informados pelo executivo de Pedro Duarte de que já estará a ser desenvolvida uma área própria dentro do 'site' do município com esse tipo de informações.

Artigos Relacionados
Tópicos Árvore Abatida Edifício da Câmara Municipal do Porto Garcia Pereira Pedro Duarte
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Câmara do Porto aprova recomendação para munícipes serem informados sobre abates de árvores