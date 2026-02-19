Câmara do Porto aprova recomendação para munícipes serem informados sobre abates de árvores

A proposta prevê que seja colocado no local um painel informativo que explique as razões do abate, entre outras informações.

O executivo da Câmara do Porto aprovou esta quinta-feira uma recomendação do PS para que seja colocado um "painel informativo" no local sempre que os serviços municipais decidam abater uma árvore e que essa operação não se revele urgente.



Questões de segurança obrigaram ao abate de árvore de grande porte na Rotunda da Boavista no Porto (2024)) DR

Na recomendação, a que a Lusa teve acesso, os vereadores socialistas pedem que sempre que seja necessário proceder ao abate preventivo de uma árvore, e se essa operação não for imediata, "seja colocado no local um painel informativo sobre as razões de tal opção, contendo designadamente a data da intervenção, justificação da decisão do abate (risco de queda, tipo de doença, afetação de infraestruturas), a descrição do procedimento técnico a adotar".

Os socialistas propuseram ainda que, "sempre que possível", o painel informativo contenha as "medidas compensatórias [ao abate]", nomeadamente uma descrição da espécie escolhida para a reposição e data, e que a informação seja disponibilizada no 'site' da autarquia e remetida por correio eletrónico respetiva junta de freguesia e aos membros do Conselho Municipal de Ambiente.

À margem da reunião de executivo desta quinta-feira, que decorreu à porta fechada, o vereador socialista Jorge Garcia Pereira afirmou que os vereadores foram informados pelo executivo de Pedro Duarte de que já estará a ser desenvolvida uma área própria dentro do 'site' do município com esse tipo de informações.