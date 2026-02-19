Sábado – Pense por si

19 de fevereiro de 2026 às 11:23

Chamas descontroladas consomem refinaria de petróleo russa após ataque da Ucrânia

Um ataque ucraniano provocou um incêndio de grandes dimensões num reservatório de petróleo na cidade russa de Velikiye Luki.

