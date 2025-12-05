Sábado – Pense por si

Portugal

Incêndio deflagra no centro comercial Vasco da Gama em Lisboa

CM 05 de dezembro de 2025 às 09:49
Capa da Sábado Edição 2 a 8 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 2 a 8 de dezembro
As mais lidas

Para o local foram acionados elementos dos Bombeiros Sapadores de Lisboa.

Um incêndio deflagrou no Centro Comercial Vasco da Gama, na zona da restauração, no Burger King, esta sexta-feira. Segundo apurou o Correio da Manhã, para o local foram acionados 28 elementos da equipa dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, apoiados por nove viaturas.

Sérgio Lemos/Medialivre

O alerta foi dado pelas 09h19. 

A carregar o vídeo ...
Novas imagens mostram aparato no centro comercial Vasco da Gama após incêndio em restaurante

"O incêndio deflagrou numa conduta de extração na zona de restauração do Burger King, encontrando-se já circunscrito. Devido ao incêndio foi evacuado apenas o piso em causa e não há feridos", indicou à Lusa a fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

A carregar o vídeo ...
Incêndio deflagra no centro comercial Vasco da Gama em Lisboa
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Incêndios Lisboa Club de Regatas Vasco da Gama Burger King
Investigação
Opinião Ver mais
Octávio Lousada Oliveira
Octávio Lousada Oliveira

O centro, esse buraco negro

O centrismo tem sido proclamado por diversas personalidades que não têm a mais pálida ideia do que fazer ao país. É uma espécie de prêt-à-porter para gente sem cultura política e, pior que isso, sem convicções ou rumo definido.

João Paulo Batalha
João Paulo Batalha
O sono da razão

A coisa aqui está Preto

Legitimada a sua culpa, estará Sócrates tranquilo para, se for preciso, fugir do país e instalar-se num Emirado (onde poderá ser vizinho de Isabel dos Santos, outra injustiçada foragida) ou no Brasil, onde o amigo Lula é sensível a teses de cabalas judiciais.

Menu shortcuts

Incêndio deflagra no centro comercial Vasco da Gama em Lisboa