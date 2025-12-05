Incêndio deflagra no centro comercial Vasco da Gama em Lisboa

Para o local foram acionados elementos dos Bombeiros Sapadores de Lisboa.

Edição de 2 a 8 de dezembro

05 de dezembro de 2025 às 09:49

Um incêndio deflagrou no Centro Comercial Vasco da Gama, na zona da restauração, no Burger King, esta sexta-feira. Segundo apurou o Correio da Manhã, para o local foram acionados 28 elementos da equipa dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, apoiados por nove viaturas.



Sérgio Lemos/Medialivre

O alerta foi dado pelas 09h19.

"O incêndio deflagrou numa conduta de extração na zona de restauração do Burger King, encontrando-se já circunscrito. Devido ao incêndio foi evacuado apenas o piso em causa e não há feridos", indicou à Lusa a fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

