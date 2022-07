Incêndio de Palmela causa cinco feridos, um dos quais grave

Cinco pessoas ficaram feridas, uma das quais com gravidade, no incêndio que lavra em Palmela, no distrito de Setúbal, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).







Cofina Media

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Segundo a fonte do CDOS, quatro são feridos ligeiros e foram assistidos no local e o quinto é um ferido grave com queimaduras, que foi transportado para o hospital de São Bernardo, em Setúbal.O CDOS de Setúbal não soube, no entanto, precisar se os feridos são bombeiros ou civis.A mesma fonte disse ainda que há uma habitação danificada em Vale de Barris, numa das encostas do castelo de Palmela, mas não soube adiantar se outras habitações foram atingidas ou se há mais casas em risco.A fonte do CDOS de Setúbal precisou ainda que "a cabeça do incêndio está dominada, mas há dois flancos ativos que não estão dominados: um em direção a Aides e outro em direção à Quinta do Anjo".De acordo com a página de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta para este incêndio foi dado às 12:04 e às 17:10 estavam no terreno 342 operacionais, apoiados por 88 veículos e quatro meios aéreos.