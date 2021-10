Ilegal. Empresas descontam subsídios de quem faz greve ou precisa de apoiar os filhos

Em julho, o armazém de Alverca da DHL foi palco de mais uma greve. Os trabalhadores reivindicavam aumentos salariais, mas acabaram por ver o seu recibo reduzido por causa da paralisação. O direito à greve valeu a estes funcionários um corte nos subsídios de assiduidade e de produtividade, uma prática a que o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP) chama de "discriminatória e injusta".



À SÁBADO, o dirigente sindical Ricardo Mendes explicou que este não é caso único, não só acontece noutras empresas como em caso de direito parental, que inclui acompanhamento dos filhos a consultas ou participação em reuniões nas escolas dos filhos.



"Os trabalhadores têm salários baixos e as empresas acabam por atribuir subsídios de assiduidade e de produtividade, mas sempre que fazem greve ou têm de ir com os filhos à escola ou ao médico, cortam nesses subsídios, porque admitem que a pessoa não esteve a trabalhar."