Chumbo do OE pode cancelar greves marcadas para novembro

Entre professores, enfermeiros, farmacêuticos, bombeiros e médicos, já tinham sido entregues cerca de dez pré-avisos de greve para o mês de novembro, mas o chumbo do Orçamento do Estado (OE) veio baralhar as contas dos sindicatos. Algumas manifestações foram adiadas, outras só vão ficar decididas na próxima semana. Ainda assim, a CGTP mantém os seus protestos.