70% dos contratos assinados em 2018 eram precários e afetavam trabalhadores mais jovens

Quem nasceu na década de 1990 estudou mais do que as gerações anteriores, mas tem um salário médio mais reduzido. Esta é uma das conclusões do estudo da Fundação Calouste Gulbenkian, A Equidade Intergeracional no Mercado de Trabalho em Portugal, apresentado ontem em Lisboa, e que comparou as diferenças salariais e contratuais entre gerações.

As conclusões pintam um retrato negro para os jovens que entraram no mercado de trabalho nos últimos anos. São a geração com mais diplomados – segundo a Pordata, em 2020 licenciaram-se 87.733, em comparação com os 18.671 que concluíram o ensino superior em 1991. Mas isso não se tem traduzido em melhores salários.

Licenciaturas mal pagas

Segundo o estudo, o aumento salarial médio por ano adicional de escolaridade tem descido significativamente para as gerações mais recentes. Para quem nasceu na década de 1940, uma licenciatura poderia significar um acréscimo de quase 10% no salário médio anual. Mas para quem nasceu na década de 1990, estudar mais anos acresce apenas 5% de aumento salarial.