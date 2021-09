Limpam comboios há dois meses sem salário. "Há pessoas a passar fome"

Há trabalhadoras a levar comida para as colegas, há pessoas que não têm dinheiro para pagar a renda de casa, onde já chegaram ordens de despejo, e há quem tenha pedido baixa para conseguir receber algum dinheiro. Esta é a realidade de centenas de trabalhadores de limpeza da Comboios de Portugal (CP) e da Infra-estruturas de Portugal (IP), que não recebem salário há dois meses e, por isso, iniciam esta quarta-feira uma greve de cinco dias. De facto, estas duas empresas são públicas, mas o Estado contrata sempre empresas externas para fazer a manutenção e limpezas dos espaços.

Neste caso, a empresa contratada pelo Estado é a Ambiente&Jardim, que tem neste momento todas as suas contas arrestadas, na sequência de uma dívida de cerca de 25 milhões de euros ao Estado. Com as contas paradas, o dinheiro pago pelo Estado ao cliente, e também seu devedor, não vai diretamente para as contas da Ambiente&Jardim e os trabalhadores não recebem salário há dois meses.

À SÁBADO, Ana Taveira, trabalhadora de limpeza na CP, contratada pela Ambiente&Jardim, relata o desespero daqueles trabalhadores - a maioria mulheres. "Alguma estão de baixa para conseguirem receber alguma coisa e não é muito, porque ganhamos pouco. Há pessoas a passar fome."