Igreja portuguesa soube de abusos cometidos por Ximenes Belo em 2010

O antigo cardeal-patriarca de Lisboa, D. José Policarpo, conseguiu que uma notícia em que eram revelados os abusos sexuais cometidos por Ximenes Belo, antigo bispo de Díli (em Timor-Leste) não viesse a público em 2010. Neste ano, aconteceu a visita do agora papa emérito Bento XVI a Portugal.





De acordo com o jornal Observador , D. José Policarpo (que morreu em 2014) negociou de forma a que nada fosse publicado.Ximenes Belo veio para Portugal depois de renunciar ao seu cargo em Timor-Leste. De seguida, trabalhou em Moçambique.As primeiras denúncias relativas a abusos sexuais por ele cometidos e agora alvo de um artigo numa revista holandesa remontam a 2002. Em 2010, Ximenes Belo abordou os abusos sexuais no seio da Igreja, durante um encontro com alunos do ensino secundário. "Somos pecadores (…) vamos rezar, vamos esforçar-nos para que não aconteça mais", disse.De acordo com o jornal i, o ex-bispo vivia no colégio dos Salesianos de Lisboa. Esta quarta-feira, as malas acumulavam-se na sua residência e o paradeiro do ex-bispo não é conhecido.