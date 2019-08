diocese de Bragança-Miranda divulgou que está a investigar uma queixa de abuso sexual contra um sacerdote feita por uma alegada vítima maior de idade e que terá ocorrido quando ainda era menor.

A informação foi divulgada na noite de quinta-feira, num comunicado publicado na página oficial da instituição na Internet "para esclarecer dúvidas que circulam nalguns meios da diocese".Esclarece de seguida que "imediatamente se deu início aos procedimentos previstos pela Conferência Episcopal Portuguesa e pela Santa Sé", concretizando que "a eventual vítima foi ouvida e recolheram-se as informações pertinentes".Toda a informação recolhida, continua, foi enviada "para a Congregação para a Doutrina da Fé, em Roma"."A diocese está em contacto com a eventual vítima e mantém um acompanhamento próximo neste momento tão difícil", lê-se no comunicado.Os responsáveis eclesiásticos garantem ainda que "à eventual vítima foi lembrada a importância de fazer queixa junto das autoridades policiais e judiciais pertinentes", referindo não ter "conhecimento se foi feita alguma queixa".Manifesta "desde já a disposição de colaborar maximamente com as autoridades".A diocese transmontana indica que "a eventual vítima manifestou o desejo de não ser identificada" e que não "é possível entrar em maior detalhe" sobre o caso "porque ainda não estão apuradas responsabilidades"."É com preocupação que damos esta informação, e a simples possibilidade de poder ter ocorrido um abuso deixa-nos apreensivos, por serem tão devastadores os seus efeitos, e por ser uma conduta tão contrária ao serviço do evangelho", refere ainda o comunicado.A exposição diocesana termina indicando "o propósito firme de estar ao lado do Papa Francisco na luta decidida para afastar este mal" e com um apelo.A diocese de Bragança-Miranda "pede a quem tiver informações sobre este tipo de situações que se dirija ao padre José Bento, presidente da Comissão Diocesana para a Proteção de Menores e de Pessoas Vulneráveis" e disponibiliza diversos contactos.