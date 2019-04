Números do ano passado duplicaram face a 2017. Também um enfermeiro e um técnico superior foram alvo de averiguações.

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) abriu, no ano passado, 19 processos disciplinares - a 17 médicos, a um enfermeiro e a um técnico superior. Os dados, avançados pelo Público, revelam um aumento de quase 100% relativamente aos valores de 2017.



Segundo a IGAS, a prestação de cuidados de saúde foi a principal razão para a abertura de processos disciplinares (13) nos últimos dois anos. A violação de deveres profissionais (10), a emissão de certificados de incapacidades temporárias ou permanentes (4), a gestão de sistemas de informação (1) e a gestão da segurança de saúde no trabalho (1) foram os restantes motivos para a abertura dos processos disciplinares aos profissionais de saúde.



"Desde 2015 a IGAS tem prosseguido a intenção de diminuir, e de manter controlada, a pendência acumulada de processos antigos", refere o Relatório de Atividades e Auto-avaliação de 2018, avançado pelo jornal. "Os processos inspetivos, não sendo terminados em curto período de tempo, perdem por vezes eficácia e utilidade".



Dos processos abertos no ano passado, cinco resultaram em sanções e cinco foram arquivados. Nove ainda estão a decorrer. Nos últimos dois anos, dois médicos e um técnico superior foram suspensos e quatro médicos e um assistente operacional foram obrigados a pagar multas.



Arquivado processo a médico que trabalhou no privado em dias de baixa no público

A semana passada, a Lusa noticiou que a IGAS arquivou um processo disciplinar a um médico que realizou atividade em clínica privada em dias em que apresentou baixa no hospital público em que trabalha. Na decisão, a IGAS determina o arquivamento do processo "por não ter sido possível apurar factos suscetíveis de imputar infrações disciplinares".



Apesar de a decisão ter sido tomada no início deste ano, o caso remonta a maio e junho de 2017, quando um médico do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) faltou quatro dias ao serviço apresentando atestado médico.