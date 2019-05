Os médicos estarão em greve na última semana de junho, depois de uma reunião com o Ministério da Saúde que terminou sem acordo. "Não queremos causar dano aos nossos utentes. Mas o Ministério da Saúde não respondeu, não só à questão da dedicação plena, que estamos totalmente disponíveis para discutir, quer à diminuição das horas de urgência no trabalho normal dos médicos, libertando tempo para as listas de espera, cirurgias e consultas", indicou Jorge Roque da Cunha, presidente do Sindicato Independente dos Médicos.O Ministério da Saúde também não respondeu às revisões da carreira que são desejadas pelos médicos. Por isso, irá ocorrer uma paralisação de 24 horas na última semana de junho.