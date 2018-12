Em Agosto do ano passado, uma enfermeira e três médicos foram responsáveis pela morte de um feto no Hospital de Santa Maria em Lisboa, denuncia a Inspecção-Geral das Actividades em Saúde. O caso está a ser investigado pelo Ministério Público.

Num caso que remonta a Agosto do ano passado, a Inspecção-Geral das Actividades em Saúde (IGAS) concluiu que uma enfermeira e três médicos tiveram responsabilidade na morte de um feto no Hospital de Santa Maria em Lisboa, revela o jornal Público. O caso, já com cinco arguidos, está a ser investigado pelo Ministério Público.

A IGAS acusa os profissionais de saúde de violar o "dever de cuidado que lhes era exigível" durante a "greve de zelo" dos enfermeiros obstetras no Verão passado.

A 23 de Agosto de 2017, uma grávida de 33 semanas, na casa dos 20 anos, deu entrada no serviço de urgência do Santa Maria. Com antecedentes de problemas respiratórios e cardíacos, apresentava restrição do crescimento fetal, alterações do fluxo urinário e uma infecção respiratória. Segundo o relatório do inquérito da IGAS, a que o jornal teve acesso, a grávida ficou internada para "indução da maturidade pulmonar fetal e vigilância do bem-estar fetal".

Entre exames de vigilância, foi-lhe prescrita uma cardiotocografia (CTG), que deveria ser feita "uma vez por turno". Contudo, na segunda noite em que esteve internada, nem os enfermeiros nem os médicos de serviço fizeram o exame às grávidas internadas na obstetrícia.

"Declino responsabilidades nos superiores hierárquicos", escreveu, nos registos de enfermagem a 24 de Agosto, a única enfermeira especialista no turno da noite, no primeiro dia do segundo protesto do movimento dos Enfermeiros Especialistas em Saúde Materna e Obstetrícia. Uma hora após iniciar o turno, a enfermeira especialista contactou a equipa médica do serviço de urgência para saber quem iria prestar os cuidados especializados prescritos – entre os quais a CTG. O chefe de equipa respondeu "que aqueles cuidados não iriam ser realizados pela equipa médica durante o seu turno", por não ter "médicos disponíveis". Disse ainda que a "responsabilidade pelo incumprimento" das prescrições seria da própria enfermeira especialista.

"Com base nessa informação, a enfermeira assumiu como decisão médica a não realização desses cuidados", defende a IGAS. Decidiu não realizar o exame à paciente, mesmo sabendo que era a única enfermeira naquele turno que o poderia fazer, "apenas porque estava de protesto", denuncia a Inspecção, acrescentando que esta recusa teve "eventuais repercussões no desenvolvimento do seu quadro clínico".

No início da madrugada de dia 25, a grávida queixou-se de dor pélvica e lombar e vómitos. Depois de ter sido medicada com um profiláctico para vómitos e náuseas por uma médica de serviço, voltou a queixar-se dos mesmos sintomas duas horas depois. Nessa altura, uma enfermeira administrou-lhe um analgésico – indicado por uma médica através do telefone.

Pouco depois das 8h00, na passagem de turno, a equipa de enfermagem observou que a mulher tinha "perda moderada de sangue vivo por via vaginal". Após não serem detectados batimentos cardíacos fetais, a morte do feto foi confirmada.

De acordo com o jornal, uma perita médica ouvida pela IGAS considerou que uma CTG poderia ter revelado um sinal de alarme.