Hospital cobra 25 mil euros a família de jovem forcado morto

Pedro Primo morreu em setembro de 2017, aos 25 anos, após ter sido colhido numa corrida de touros, em Cuba. Foi assistido no Hospital de Beja.

Pedro Primo morreu a 6 de setembro de 2017, aos 25 anos, após ter sido colhido numa corrida de touros, em Cuba, quatro dias antes. Agora, a mãe recebeu as despesas hospitalares do filho - tendo que pagar quase 25 mil euros ao Hospital de Beja.



Desempregada e com dois filhos ainda a cargo, a mulher não sabe como fazer face à despesa. Lembra ainda que o Grupo de Forcados Amadores de Cuba lhe prometeu ajuda mas o apoio nunca chegou.



